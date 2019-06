Diretta Trapani – Piacenza atto ultimo: Sabato 15 giugno in terra siciliana si terrà l’ultimo e decisivo incontro della stagione. Al termine della gara, il vincitore verrà promosso in serie B.

Ricordiamo che al termine dei 90 minuti se il risultato sarà di parità, si svolgeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità verranno disputati i caldi di rigori.

La vincitrice verrà promossa in Serie B.

Radiocronaca su Radio Sound dalle ore 20. Segui la cronaca qui: Diretta Trapani – Piacenza

Inviato dallo Stadio polisportivo provinciale di Trapani, Andrea Amorini, voce ufficiale per le radiocronache del Piacenza calcio.

Ascolta Radio Sound in Fm 95.0 – 94.6 oppure scopri di più.

Radio Sound, il Ritmo che Piace, il Ritmo di Piacenza.

Piacenza calcio

Ripercorriamo le ultime gare dei PlayOff che hanno portato il Piacenza calcio alla finalissima per la promozione in Serie B.

Piacenza – Trapani

Punti di vista: il commento di Amorini VIDEO

Le parole di Arnaldo Franzini: “Non è la prima volta che siamo danneggiati”

La rabbia del presidente Gatti: “Siamo stati penalizzati”: “Letteralmente su tutte le furie il presidente onorario del Piacenza Stefano Gatti che al termine di Piacenza-Trapani, finale di andata dei playoff promozione terminata 0-0, si scaglia contro il direttore di gara per due episodi molto dubbi nell’area dei siciliani.”

Piacenza – Imolese

Calcio, i “Punti di vista” di Amorini VIDEO

Piacenza in finale, la carica di Franzini: “Contro il Trapani ce la giocheremo ad armi pari”: “Abbiamo preso due gol molto casuali, di cui uno in netto fuorigioco. L’Imolese ha comunque dimostrato di essere un’ottima squadra. Noi però non abbiamo praticamente concesso nulla. Sapevamo che sarebbe stata più difficile che ad Imola, dove avevamo fatto una grande partita”

Imolese – Piacenza

Che nessuno diserti il “Garilli”

Le parole di Franzini dopo la partita

Lo sport è su Radio Sound

Ogni domenica pomeriggio su Radio Sound torna la trasmissione sportiva “Stadio Sound“, con Andrea Crosali e Andrea Amorini.

Tutto lo sport nazionale e internazionale, serie A, formula uno, moto mondiale e, in primo piano, lo sport piacentino.

Calcio di Serie C con il Piacenza, Serie D con Fiorenzuola e Vigor Carpaneto e aggiornamenti del calcio dilettanti fino alla terza categoria, basket di Serie A2 con Bakery e Assigeco, volley, rugby e tanto altro.

Radio Sound, il Ritmo che Piace, il Ritmo di Piacenza…..il Ritmo dello sport.