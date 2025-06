Trasporto pubblico, il sindacato USB: “Venerdì 30 maggio sciopero di quattro ore”. Possibili disagi anche a Piacenza

Nuovamente in sciopero i lavoratori dell’azienda trasporti SETA: l’astensione dal lavoro avrà una durata di quattro ore e coinvolgerà i bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Uno sciopero che accompagnerà le mobilitazioni verso lo sciopero generale indetto per il 20 giugno e la manifestazione nazionale a Roma del giorno successivo.

Aumentano gli utili della società SETA, con un bilancio netto di 1,8 milioni di euro, ma per le richieste delle lavoratrici e lavoratori per migliorare le condizioni lavorative e salariali è sempre “fumata nera”.

Troppo oneroso per la società rispettare anche i più elementari diritti di dignità e civiltà motivo per il quale USB Lavoro Privato ha gestito una vertenza sindacale portando la protesta in Prefettura a Piacenza.

I punti della vertenza: migliorare e armonizzare gli accordi di secondo livello tra gli assunti pre e post 2012; programmare il servizio con un preavviso minimo di 48 ore per permettere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; istituire una nuova normativa sui turni per diminuire l’impegno lavorativo, elaborando tabelle di marcia con adeguate e reali soste cuscinetto ai capilinea; aumentare il numero dei riposi per il recupero psico – fisico, garantendo un doppio riposo al mese coincidente con il fine settimana, essenziale anche per le ore di svago; aumentare le indennità di guida e di disagio turno; mettere in campo azioni concrete per la sicurezza del servizio e del personale, viste le continue aggressioni dovute anche al peggioramento del servizio;

Articolazione dello sciopero:

personale Viaggiante urbano di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: dalle 17.30 alle 21.30;

personale Viaggiante extraurbano di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: dalle 17.00 alle 21.00;

addetti di Esercizio, Uffici e impianti fissi dei tre bacini, ultime quattro ore.