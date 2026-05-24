Tragedia a Marsaglia, 42enne muore annegato tra le acque del Trebbia

Tragedia nel pomeriggio a Marsaglia, in Val Trebbia, dove un uomo di 42 anni ha perso la vita annegando nel fiume.
Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne si trovava insieme ad alcuni amici e aveva deciso di fare un bagno nel Trebbia. Dopo essersi immerso, però, non è più riemerso.
Gli amici, accortisi immediatamente della situazione, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche anche con un gommone.
Purtroppo, dopo alcuni minuti, i soccorritori hanno individuato il corpo dell’uomo ormai privo di vita.