Tragedia a Marsaglia, 42enne muore annegato tra le acque del Trebbia

24 Maggio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Tragedia nel pomeriggio a Marsaglia, in Val Trebbia, dove un uomo di 42 anni ha perso la vita annegando nel fiume.

Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne si trovava insieme ad alcuni amici e aveva deciso di fare un bagno nel Trebbia. Dopo essersi immerso, però, non è più riemerso.

Gli amici, accortisi immediatamente della situazione, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche anche con un gommone.

Purtroppo, dopo alcuni minuti, i soccorritori hanno individuato il corpo dell’uomo ormai privo di vita.

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