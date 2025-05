Travolto da una fiammata mentre prepara il barbecue, 72enne soccorso in eliambulanza

Doveva essere un piacevole barbecue ma si è trasformato in dramma. I fatti sono accaduti questa mattina a Borghetto.

Un uomo di 72 anni era intento ad accendere il fuoco per una grigliata. Per motivi da chiarire, però, il materiale infiammabile avrebbe innescato una fiammata che ha travolto l’uomo, in particolare a gambe e braccia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118.

Considerate le lesioni riportate, i sanitari hanno trasportato il 72enne al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. L’uomo non si trova comunque in pericolo di vita.