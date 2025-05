Un piazzamento di prestigio in una corsa a tappe lunga e impegnativa, arrivato soprattutto grazie a due doti: tenacia e costanza. Alberto Baesso chiude in top five l’avventura al Giro di Sardegna, dove il corridore vicentino della formazione piacentina Asd Programma Auto ha concluso il proprio impegno centrando il quinto posto finale nella classifica dei partecipanti al percorso Medio.

