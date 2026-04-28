Travolto da un’auto, grave ciclista a Le Mose. L’autista si allontana dopo lo schianto, indagini in corso

Grave incidente nella mattinata, poco prima delle 8, a Le Mose, all’incrocio tra strada Caorsana e l’imbocco della tangenziale.

Un ciclista è stato investito da un veicolo che, dopo averlo centrato facendolo cadere a terra, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale in condizioni gravi. L’uomo stava raggiungendo il posto di lavoro, al polo logistico della zona, quando è stato travolto. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del conducente, un pirata della strada attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy