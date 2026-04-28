Travolto da un’auto, grave ciclista a Le Mose. L’autista si allontana dopo lo schianto, indagini in corso

Grave incidente nella mattinata, poco prima delle 8, a Le Mose, all’incrocio tra strada Caorsana e l’imbocco della tangenziale.
Un ciclista è stato investito da un veicolo che, dopo averlo centrato facendolo cadere a terra, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale in condizioni gravi. L’uomo stava raggiungendo il posto di lavoro, al polo logistico della zona, quando è stato travolto. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del conducente, un pirata della strada attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.