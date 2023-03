Al President in scena la Filodrammatica Turris con “Vöin, dü, tri… stëlla!!!” il 18 marzo

Sabato 18 marzo alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale va in scena la Filodrammatica Turris, di S.Maria in Torricella – Piacenza, che presenta “Vöin, dü, tri… stëlla!!!”, con l’adattamento di Fabio Doriali e la traduzione di Pietro Messori, tratto dalla in 3 atti “La stagione delle stelle” di Massimo Abati.

Rassegna dialettale a cura della Famiglia Piasinteina w dedicata a Corrado Sforza Fogliani, e realizzata con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il Patrocinio gratuito del Comune di Piacenza e dalla Banca di Piacenza.

Con la regia di Grazia Alicanti, la compagnia storica “Turris” porta in scena una commedia in tre atti ed epilogo originariamente scritta da Massimo Abati, romagnolo, successivamente adattata da Fabio

Doriali con la traduzione in lingua piacentina di Pietro Messori.

La trama di questo testo inedito e divertente racconta di due coniugi, Luigi e Marisa dordoni, piacentini, che decidono di prendere in gestione un albergo in Versilia investendo tutti i loro risparmi anziché godersi la loro pensione dopo 25 anni di lavoro. Per condurre il loro albergo si avvalgono di una serie di collaboratori più o meno “improvvisati”, per la maggior parte piacentini come loro, perché fidati e fedeli. Intraprendono quindi una serie di lavori di ristrutturazione per poter aumentare il numero di Stelle dell’albergo suscitando la disapprovazione dei fratelli Sforzini, proprietari della pensione. La situazione si complica ulteriormente dopo l’arrivo della nuova cameriera, Giada, fino a che… la trama riserva da qui colpi di scena e situazioni inaspettate e divertenti.

Personaggi ed interpreti: Luigi Dordoni (Fabio Doriali), e sua moglie Marisa Cicolini (Grazia Alicanti) gestori dell’albergo;Mafalda Bracchi (Elisabetta Zilocchi), la cuoca;Valeriano Vincenzi (Gianluca Parmoli), il portiere di notte;Alfredo Cavatorta (Pinuccio Cuminetti), il cameriere; Davide Mantonvani (Giorgio Molinaroli), il parcheggiatore senza fissa dimora; Corrado Traverso di Cantone (Andrea Badagnani), Funzionario ENAS; Otello Sforzini (Gianluigi Gandini), e la sorella Orsolina Sforzini (Simona Solari), proprietari della pensione; Giada Cristalli (Elena Piccolo), la cameriera.

Rammentatrice Lella Tiari, tecnico audio Francesco Di Renzo, Scenografia Silvano Labò ed Angelo Sidoli, Trucco Gabriella Ilari, Direttore di scena Franco Labò.

Prevendita : City Bar, Via Manfredi 33 Piacenza, da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel. 328 2184586 da lunedì a Sabato dalle 12 alle 19.