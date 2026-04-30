Un viaggio da Piacenza al cuore dell’Ucraina, il 15 maggio al Mercato Coperto la cena che fa del bene

Il cuore della nostra città si prepara a battere forte per la solidarietà. È stata presentata questa mattina, giovedì 30 aprile, nella vivace cornice del Mercato Coperto di Campagna Amica, l’iniziativa benefica che promette di portare un aiuto concreto a chi sta vivendo il dramma della guerra. L’appuntamento è fissato per la serata di venerdì 15 maggio, alle 20, proprio negli spazi di via Farnesiana, 17, dove i sapori del territorio si trasformeranno in aiuti concreti.

Il progetto nasce da un’alleanza preziosa tra diverse anime del territorio. In prima linea troviamo l’Associazione Nadiya (che significa speranza) degli Ucraini, che fornisce il legame diretto con le necessità del proprio popolo, affiancata dall’energia inesauribile di Valter Bulla. Il commerciante piacentino, ormai punto di riferimento per il volontariato locale, è il motore di questa macchina organizzativa che ha trovato in Campagna Amica un partner di eccezionale sensibilità.

La struttura promossa da Coldiretti non si limiterà a ospitare l’evento, ma si farà parte attiva di un percorso che punta a un obiettivo ambizioso: riempire e spedire un tir di abbigliamento e beni di prima necessità verso le zone più colpite.

​Per chi volesse partecipare e dare il proprio contributo, la serata prevede una quota di adesione di 35 euro a persona. Con i fondi raccolti si punta a coprire le spese del tir carico di indumenti e beni di prima necessità che partirà da Piacenza per raggiungere l’Ucraina.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, ma è necessaria la prenotazione telefonica contattando Matilde al numero 335 5330455, oppure rivolgendosi direttamente a Bulla al 329 5933759 o a Lyudmyla Popovych al 388 9252373. Un’occasione per stare insieme e dimostrare che, quando Piacenza decide di muoversi, sa arrivare davvero lontano.

Per chi desiderasse donare indumenti, cibo a lunga conservazione e medicinali per le ferite, il punto raccolta dell’associazione si trova in via Pennazzi, 22 ed è aperto ogni sabato dalle 9 alle 17.

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