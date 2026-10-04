Notti Benefiche al Teatro Politeama fino al 2 aprile 2027. Il via il 10 ottobre con PoohroRock, la tribute band dei Pooh

È tutto pronto al Teatro Politeama di Piacenza per l’apertura di “Notti Benefiche”, la rassegna firmata H.P.I. che da ottobre ad aprile propone sei appuntamenti con musica dal vivo, grandi tribute band e spettacoli all’insegna della solidarietà.

Il primo appuntamento è in calendario per sabato 10 ottobre, alle 21, con PoohroRock, la tribute band che porta sul palco l’universo musicale dei Pooh, una delle formazioni più amate e longeve della musica italiana.

Una serata speciale che vedrà anche la partecipazione di Gianluca Impastato, ospite dell’evento, pronto ad aggiungere una dose di comicità e intrattenimento a una serata già ricca di musica ed emozioni.

PoohroRock, il tributo ai Pooh

“PoohroRock” propone dal vivo i grandi successi della storica band italiana, con un repertorio pensato per ripercorrere alcune delle pagine più conosciute della lunga carriera dei Pooh.

Il pubblico potrà così ritrovare atmosfere e canzoni che hanno accompagnato diverse generazioni, in uno spettacolo dedicato agli appassionati della band e a tutti coloro che amano la musica dal vivo.

La musica incontra la solidarietà

Il cuore della serata sarà però soprattutto benefico. L’appuntamento di Notti Benefiche al Politeama di Piacenza è infatti dedicato alla raccolta fondi a favore dell’Associazione Cattolica per la Protezione della Giovane.

Una serata dedicata ai Pooh, alla musica dal vivo e alla comicità di Gianluca Impastato, ma soprattutto un’occasione per sostenere una realtà impegnata nel sociale.

Unire spettacolo e solidarietà è proprio l’obiettivo della rassegna, che accompagnerà il pubblico piacentino per tutta la stagione con sei serate tra musica, intrattenimento e beneficenza.

Informazioni e biglietti

L’appuntamento con PoohroRock è quindi per sabato 10 ottobre al Teatro Politeama di Piacenza.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Politeama tel.0523 328672

Sei eventi da ottobre ad aprile

Dopo l’appuntamento inaugurale con PoohroRock, Notti Benefiche proseguirà fino ad aprile con altri eventi e tribute band dal vivo, portando sul palco del Teatro Politeama di Piacenza artisti e spettacoli dedicati ai grandi protagonisti della musica.

13 novembre “A me piace o blues” omaggio a Pino Daniele – ospite Carmine Faraco- a favore di Piacenza Partenopea Napoli Club

12 dicembre “A Night for Whitney” omaggio a Whitney Houston con Jasmine Furlotti – ospite Giampaolo Cantoni- a favore di Lions Int.

29 gennaio 2027– Gemelli di Guidonia in “Gemetflix Come si chiama” a favore dell’Hospice La Casa di Iris

7 marzo 2027 – 13° Gran Galà del Cuore – musica cabaret d’Autore con oltre 20 ospiti a favore della Fondazione Giorgio Conti

2 aprile 2027 – “Dire Straits Over Gold” Rock Orchestra performing Dire Straits % Mark Knopler a favore di Armonia