Tropical Coriano – Piacenza LIVE dalle 15.00 su RADIO SOUND fm 94.6

Il Piacenza arriva alla penultima di campionato ormai certo della qualificazione ai play-off e ad un passo anche dalla matematica certezza di chiudere quarto. I biancorossi dopo l’ottima prova di 7 giorni fa con la Pro Sesto proveranno a ripetersi sul campo della terzultima della classe. Franzini conferma il 3-5-2 con cui ha rivoluzionato la squadra
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Le probabili formazioni
Tropical Coriano (4-5-1): De Gori, Moricoli, Anastasi, Bellavista, Fabbri, Piermaria, Maio, Danieli, Carnesecchi, Barbatosta, Pacchioni. Mister Scardovi
Piacenza: 3-5-2: Kolgecaj, Sbardella, Silva, Martinelli, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Bertin, D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini