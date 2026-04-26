Tropical Coriano – Piacenza LIVE dalle 15.00 su RADIO SOUND fm 94.6

26 Aprile 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Notizie, Piacenza calcio
Tropical - Piacenza
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Il Piacenza arriva alla penultima di campionato ormai certo della qualificazione ai play-off e ad un passo anche dalla matematica certezza di chiudere quarto. I biancorossi dopo l’ottima prova di 7 giorni fa con la Pro Sesto proveranno a ripetersi sul campo della terzultima della classe. Franzini conferma il 3-5-2 con cui ha rivoluzionato la squadra

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Le probabili formazioni

Tropical Coriano (4-5-1): De Gori, Moricoli, Anastasi, Bellavista, Fabbri, Piermaria, Maio, Danieli, Carnesecchi, Barbatosta, Pacchioni. Mister Scardovi

Piacenza: 3-5-2: Kolgecaj, Sbardella, Silva, Martinelli, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Bertin, D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini

Il pre gara

Franzini verso Tropical Coriano – Piacenza: “Affrontiamo una squadra con grandi stimoli, dovremo fare una prova molto solida a livello difensivo” AUDIO

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