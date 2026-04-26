Con l’auto contro una moto, grave un 55enne nei pressi di Vernasca: soccorso in eliambulanza

Grave incidente in località Ranca di Vernasca, lungo la strada provinciale 4 in direzione Bardi, dove un motociclista di 55 anni si è scontrato con un’auto.
L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma.
Il 55enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in condizioni gravi.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.