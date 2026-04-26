Bobbio e Quarto, due incidenti in poche ore lungo la Statale 45: motociclisti feriti

Incidente lungo la Statale 45, nel tratto tra Piacenza e Quarto, dove un motociclista di 50 anni è rimasto coinvolto in una caduta. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni del 50enne non sono gravi. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale, che sta lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Altro motociclista ferito a Bobbio
Incidente lungo la Statale 45 a Bobbio, dove un motociclista di 51 anni ha tamponato un’auto ferma al semaforo. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio e l’eliambulanza decollata da Milano. Il motociclista è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale a Piacenza. Non sarebbe in pericolo di vita.