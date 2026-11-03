Truffe in scena, il 5 novembre a Piacenza un pomeriggio di teatro e informazione per imparare a proteggersi

Le truffe diventano sempre più sofisticate e, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, possono coinvolgere cittadini di ogni età. Come riconoscerle? Come reagire? E, soprattutto, come recuperare serenità e fiducia dopo essere stati truffati?

A queste domande cercherà di rispondere “Truffe in scena. Proteggersi. Reagire. Ripartire”, l’iniziativa in programma giovedì 5 novembre 2026, alle ore 15, al Teatro President di Piacenza, in via Manfredi 30.

L’appuntamento proporrà un pomeriggio di teatro, informazione e confronto, durante il quale saranno rappresentate situazioni comuni nelle quali ciascuno potrebbe riconoscersi. Attraverso il linguaggio teatrale e il dialogo con gli esperti, il pubblico potrà conoscere meglio i meccanismi utilizzati dai truffatori e acquisire indicazioni utili per individuare i segnali di pericolo e proteggersi.

Con gli operatori della Polizia Locale si parlerà di prevenzione e sicurezza, con particolare attenzione alle truffe rivolte alle persone anziane e ai rischi legati ai nuovi strumenti digitali.

L’incontro dedicherà spazio anche al delicato tema del “dopo truffa”. Essere vittima di un raggiro, infatti, può avere conseguenze che vanno oltre il danno economico, generando paura, senso di colpa, vergogna e perdita di fiducia. Con il contributo dello psicologo Dott. Giuseppe Rocca saranno approfonditi gli aspetti emotivi dell’esperienza e le modalità attraverso le quali è possibile superare le difficoltà e recuperare maggiore serenità.

Le situazioni teatrali saranno portate in scena dalla Compagnia Filodrammatica Gari “Battini”, che accompagnerà il pubblico in un percorso concreto e accessibile, capace di unire sensibilizzazione, informazione e partecipazione.

L’iniziativa è promossa dalla Polizia Locale del Comune di Piacenza e organizzata da CSV Emilia, nell’ambito del progetto per la prevenzione e il contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane.

Informazioni

Truffe in scena. Proteggersi. Reagire. Ripartire

Giovedì 5 novembre 2026, ore 15

Teatro President

Via Manfredi 30, Piacenza

In scena: Compagnia Filodrammatica Gari “Battini”

Interviene: Dott. Giuseppe Rocca, psicologo

Contatti

Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza

Tel. 0523 492724