Vendita di pesce su un furgone in viale Dante, Zandonella (Lega): “Attività che solleva forti dubbi, l’amministrazione controlli”

“Sono tre domeniche consecutive che in piena viale Dante, nelle vicinanze del civico 129, un furgone si posiziona per vendere cibo, in particolar modo pesce, in una modalità che non pare proprio regolare, talvolta occupando anche le strisce pedonali e annunciando addirittura la propria presenza a mezzo social network, come si evince dalla pagina facebook di questo rivenditore nordafricano”.

La denuncia arriva da Luca Zandonella, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Piacenza, sulla base di segnalazioni documentate da foto e video inviate da alcuni residenti.

Zandonella: “Viale Dante merita decoro e legalità”

“Ringrazio i cittadini che non si sono girati dall’altra parte e che chiedono che in viale Dante vengano rispettate le regole – prosegue Zandonella.

Non si può lasciare spazio ad una attività che solleva molti dubbi, sia sotto il profilo della legittimità generale di una vendita effettuata in questo modo, sia sotto quello igienico-sanitario, come si evince chiaramente da foto e video.

Faccio mia la denuncia dei residenti e mi aspetto che l’Amministrazione comunale, che mi risulta essere già stata avvisata, disponga controlli puntuali, tra l’altro facilmente organizzabili visto le pubblicità a mezzo social.

Viale Dante merita decoro e legalità: va garantito il rispetto delle regole a cui tutti i commercianti regolari devono sottostare, evitando concorrenza sleale”.