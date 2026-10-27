Autista del 118 nota un inseguimento e blocca il traffico alla rotatoria, il fuggitivo resta “incastrato” e viene fermato

Autista del 118 blocca il traffico e aiuta le forze dell’ordine a fermare un fuggitivo. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio, 26 ottobre.

Tutto è iniziato alle porte di Castel San Giovanni quando la polizia locale ha intimato l’alt a un furgone per un normale controllo. Il conducente, di tutta risposta, non si è fermato ed è fuggito, innescando l’inseguimento. Inseguimento che si è protratto fino alla zona di Gragnano.

Lì, infatti, un autista del 118, al volante di un’automedica, ha notato la scena e ha deciso di arrestare la marcia proprio mentre si apprestava ad affrontare una rotatoria. In questo modo, l’operatore ha bloccato il traffico impedendo al conducente del furgone di proseguire la fuga.

A quel punto la polizia locale, insieme ai carabinieri intervenuti nel frattempo, è riuscita a prendere in consegna il fuggitivo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti: una posizione aggravata dal fatto che, durante la fuga, il malintenzionato avrebbe anche cercato di “farsi spazio” speronando l’auto di servizio della polizia locale.