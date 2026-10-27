Piacenza Plurale, alla scuola Calvino si parla di intercultura: esperienze, risorse, prospettive

“Piacenza Plurale – Attorno all’intercultura: esperienze, risorse, prospettive”. E’ l’evento organizzato dall’Associazione Mondo Aperto in coprogettazione con il Comune di Piacenza. Il seminario, che si terrà domani, mercoledì 28 ottobre dalle ore 14.45 alle ore 18.30 presso l’Aula magna della Scuola secondaria di I Grado “Calvino”, IC n. 8.

Intende mettere a disposizione di docenti, mediatori linguistico-culturali, educatori e volontari i materiali che il “Tavolo Permanente Inclusione”, condotto dalla formatrice Maria Frigo, ha messo a punto durante un anno di lavoro.Tali materiali costituiscono un corpus di buone pratiche in parte già sperimentate presso le scuole di Piacenza e a livello nazionale, e favoriscono l’inclusione degli alunni provenienti da contesti migratori e la realizzazione di percorsi che vanno a facilitare l’apprendimento per tutti gli alunni.

Si parlerà di Piano Personale Transitorio, di strumenti per il colloquio iniziale, di apprendimento della lingua italiana per la comunicazione e per lo studio delle materie scolastiche e si favorirà lo scambio di esperienze e di materiali utili.

La partecipazione è aperta a quanti interessati e riconosciuta come momento di formazione valido per l’aggiornamento in servizio.