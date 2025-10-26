Tuttocuoio – Piacenza, il Live del match da San Miniato

I biancorossi sono costretti a vincere sul campo dell’ultima in classifica, dopo la sconfitta inaspettata a Palazzolo di 7 giorni fa. Franzini è costretto a rinunciare a Taugourdeau, il centrocampista ne avrà almeno per altri 20 giorni, out anche D’Agostino per una noia al ginocchio.
Ascolta Tuttocuoio – Piacenza su RADIO SOUND, la radio ufficiale del Piacenza Calcio
La probabile formazione
Piacenza 4-3-3: Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Mustacchio, Trombetta, Garnero. All Franzini