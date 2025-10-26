Tuttocuoio – Piacenza, il Live del match da San Miniato

I biancorossi sono costretti a vincere sul campo dell’ultima in classifica, dopo la sconfitta inaspettata a Palazzolo di 7 giorni fa. Franzini è costretto a rinunciare a Taugourdeau, il centrocampista ne avrà almeno per altri 20 giorni, out anche D’Agostino per una noia al ginocchio.

La probabile formazione

Piacenza 4-3-3: Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Mustacchio, Trombetta, Garnero. All Franzini

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy