Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio cede il passo alla capolista Ravenna

Nella terza giornata del girone d’andata la Pallavolo San Giorgio tiene testa alla Olimpia Teodora, prima della classe ed unica squadra a punteggio pieno del girone, per due set e mezzo per cedere alla distanza.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Abbiamo giocato bene per un due set e mezzo contro la prima in classifica dove a tratti abbiamo giocato alla pari. Dopodichè abbiamo fatto fatica a mettere giù la palla ed alla distanza è emersa la maggiore qualità di Ravenna”. Nel prossimo turno la Pallavolo San Giorgio sarà impegnata a Campagnola contro la forte Osgb, squadra ancora imbattuta, che nell’ultima giornata si è imposta sul campo dell’Anderlini per 3-1.

Pallavolo San Giorgio Piacentino-Olimpia Teodora Ravenna 1-3

(22-25 25-17 18-25 14-25)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 13, They 15, Cornelli 5, Caviati, Bassi 11, Gilioli, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli, Cossali, Bresciani 1, Martinelli 9, L. Galelli (L). All. Capra.

Olimpia Teodora Ravenna: Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 10, Monaco 14, Ratti, Boninsegna 20, Fabbri 6, Casini 12, Bendoni, Piani, Balducci. All. Rizzi

Classifica

Ravenna 9 punti; Ripalta Cremasca, Osgb Campagnola 7; Centro Volley Reggiano 6; Fantini Folcieri Ostiano, Pediatrica Bindi Valdarno 4; Montesport, Bologna, San Giorgio, Pall. Scandicci, Forlì 3; Cesena, Riccione 1. *Cesena, Bologna, Valdarno e Montesport una gara di meno

