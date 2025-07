Università Cattolica, oltre 1,7 milioni di euro per agevolazioni economiche a favore degli studenti

Grazie a un intervento di oltre 1 milione e 700mila euro, che si aggiungono ai fondi erogati secondo il decreto ministeriale n.1320 del 2021, tutte le studentesse e gli studenti idonei alle borse di studio ne saranno beneficiari anche per l’anno accademico in corso 2024/2025.

Dal 2011 a oggi l’Università Cattolica ha garantito e garantisce il diritto allo studio a tutti i suoi studenti, avendo erogato complessivamente fino a oggi oltre 23 milioni di euro. grazie

Nell’anno accademico in corso delle 4.366 domande di borsa di studio pervenute all’Ente per il diritto allo studio dell’Università Cattolica, 3.096 sono a oggi risultate idonee. A fronte della comunicazione di Regione Lombardia che le risorse complessive pubbliche (regionali, ministeriali e PNRR) previste potranno finanziare circa l’89% del fabbisogno necessario per il riconoscimento delle borse di studio, l’Ateneo ha scelto di garantire l’erogazione del 100% delle borse di studio.

Con questo contributo ancora una volta l’Università Cattolica, con Fondazione EDUCatt, e in sinergia con l’Istituto Toniolo di Studi Superiori, sceglie di sostenere circa 350 tra studentesse e studenti bisognose/i e meritevoli di accedere al beneficio della borsa (di cui circa il 58% nella sede di Milano, l’8% a Piacenza, il 2% a Cremona, il 17% a Brescia, il 15% a Roma).

Oltre al diritto all’esenzione dalle tasse universitarie e all’accesso al servizio ristorativo di EDUCatt, l’intervento finanziario consente la fruizione della quota in denaro della borsa di studio perché ai beneficiari sia assicurata una formazione di eccellenza basata sui meriti e la tenacia lungo il percorso universitario.

Dal 2011 a oggi, in considerazione del perdurare delle difficoltà dei propri studenti e con l’intenzione di lasciare aperta la possibilità di studio agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici, l’Ateneo ha investito oltre 23.200.000 euro con risorse proprie per sostenere ogni anno tutti gli studenti idonei non beneficiari. A partire da quest’anno, verranno destinate a questo scopo anche le risorse del Fondo “Maria Teresa Fabiano”. Il lascito dell’alumna della Facoltà di Economia, che ammonta a 2.250.000 euro concorrerà al finanziamento di queste borse studio per i prossimi dieci anni (225.000 euro ogni anno).

EDUCatt eroga, inoltre, borse di studio per reddito e merito agli studenti che ne facciano richiesta attraverso bandi di concorso, premi, agevolazioni economiche, rimborsi delle tasse universitarie in sinergia con Università Cattolica e Istituto Toniolo di Studi Superiori. Le agevolazioni si possono ottenere secondo requisiti di reddito e merito, previsti nei bandi di concorso, che costituiscono la base di punteggio per ottenere l’eventuale idoneità.

Borse START e RUN e Premi di studio SMART

100 borse di studio,erogate da Università Cattolica, Istituto Toniolo e Fondazione Educatt con fondi propri, sono rivolte a neodiplomati (categoria START) e neolaureati di I livello (categoria RUN), e 100 Premi di studio (categoria SMART) a studenti iscritti in Università Cattolica che si distinguono per merito accademico.

Alle borse START e RUN, rinnovabili negli anni successivi al primo, si accede tramite un concorso nazionale.

In particolare, il concorso per l’assegnazione delle borse di studio per merito 2024, si è svolto in modalità completamente online a maggio 2024. Le borse erogate in base alla graduatoria sono state complessivamente 100(START e RUN), alle quali si aggiungono 115Premi di studio SMARTassegnati per merito accademico, e 121borse in rinnovo con riferimento all’a.a. 2024/25 (Categorie START e RUN).

Fondo “Santambrogio”

Sono 45le studentesse meritevoli e in disagiate condizioni economiche vincitrici del concorso per il Fondo “Santambrogio” rispondenti ai requisiti richiesti.

Sovvenzioni Straordinarie

La Fondazione EDUCatt ha a cuore anche tutti quegli studenti e studentesse che, non risultando idonei alla borsa di studio, versino in temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno causate da motivi quali l’aggravamento recente della situazione economica, condizioni di salute o calamità naturali. A questo scopo Educatt e l’Università Cattolica finanziano da anni un fondo per le sovvenzioni straordinarie in denaro o in servizi. A partire dall’anno accademico 2023/2024 il fondo Sovvenzioni Straordinarie ha un apposito bando di concorso che definisce i criteri per l’assegnazione delle sovvenzioni, di importo pari a € 1.750,00, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Altre agevolazioni economiche offerte dall’Università Cattolica

Alle agevolazioni già descritte si aggiungono quelle per i premi di laurea (1.000 euro per laurea in corso), la mobilità internazionale (contributi di 550 euro al mese per la durata dell’esperienza) e le maggiorazioni per gli studenti con disabilità (in questo caso l’importo della borsa può essere elevato fino ad un massimo di 7.157€).

Per gli studenti in stato di bisogno EDUCatt offre anche la possibilità di un lavoro a tempo determinato nelle strutture di ristorazione, nel settore librario e nelle portinerie dei collegi (progetto studentwork@educatt). Il progetto Studentwork impiega più di 50 persone all’anno.

Per accedere ai concorsi

Le domande di partecipazione ai concorsi (collegi, borse di studio EDUCatt, interventi dell’Università Cattolica, ecc.) devono essere presentate, nei periodi di apertura dei bandi, attraverso l’area web personalizzata MyEDUCatt.

Sito web: https://educatt.unicatt.it/educatt-servizi-borse-di-studio-e-agevolazioni

Area web dedicata: http://myeducatt.unicatt.it.

È possibile contattare gli Uffici Accoglienza studenti e agevolazioni economiche servendosi dello strumento online filodiretto (https://educatt.unicatt.it/educatt-life-filodiretto) o tramite e-mail e numeri di telefono disponibili sul sito.

