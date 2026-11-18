Giovedì 19 novembre, dalle 9.00 alle 17.15, l’Auditorium “Gian Carlo Mazzocchi” del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà la terza edizione di MyVertical, dedicata quest’anno al settore dell’energia con il titolo “Dalla ricerca al mercato: tecnologie, infrastrutture e nuovi modelli dell’energia”.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della laurea magistrale in Gestione d’azienda della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a questo settore attraverso un’immersione “verticale”. Sarà infatti una giornata di lavoro nella quale studiosi, professionisti e manager accompagneranno i partecipanti lungo l’intera catena del valore, aiutandoli a comprenderne tecnologie, modelli di business, dinamiche competitive, trasformazioni regolatorie e prospettive professionali.

Il settore energetico verrà osservato attraverso otto dimensioni: ricerca, tecnologie, produzione, stoccaggio, reti, distribuzione, mercato e servizi, utilizzatori. L’obiettivo non è, quindi, soltanto discutere la transizione energetica, ma consentire agli studenti di capire concretamente come funziona una filiera complessa, quali soggetti vi operano, come interagiscono tra loro e quali competenze saranno richieste nei prossimi anni.

Dopo il saluto del Preside della Facoltà, Marco Allena, il keynote di apertura sarà affidato a Maurizio Delfanti, Politecnico di Milano e LEAP, già amministratore delegato di RSE, e a Roberto Zoboli dell’Università Cattolica, in un confronto su energia, competitività e transizione in Italia e in Europa.

La sessione mattutina approfondirà produzione, ricerca e supply chain. Interverranno Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di Iren Energia, sul modello della multiutility integrata; Federico Tassone del Politecnico di Milano sulle prospettive del nucleare e dell’idrogeno; Matteo Zulianello di RSE sul ruolo dell’innovazione per gli utenti finali. Inoltre, una tavola rotonda sulla componentistica e sulla supply chain, introdotta da Gianmarco Oro dell’Università Cattolica, coinvolgerà Fabio Rebecchi di Rebecchi Group e Riccardo Daverio di Energy Dome Manufacturing.

Nel pomeriggio, Federica Baccaro di Terna Energy Solutions discuterà l’evoluzione del sistema elettrico; Matteo Mazzarano e Lorenzo Facco, Sustainability Manager di Hailiang Metal Europe Group, affronteranno il rapporto tra energia e competitività delle imprese energivore; Alessandro Lori di Gas Sales Group analizzerà trading, vendita e servizi energetici. Il punto di vista degli utilizzatori sarà affidato a Umberto Pavesi di Acciaierie Arvedi e Cristiano Menta di Unifer.

La giornata sarà conclusa dal keynote di Stefano Besseghini, CNR e già Presidente di ARERA, dedicato a regole, investimenti e sostenibilità nella trasformazione del sistema energetico.

MyVertical vuole così trasformare l’incontro tra università e imprese in un’esperienza di apprendimento: non semplicemente ascoltare testimonianze, ma acquisire gli strumenti per leggere un settore, comprenderne le trasformazioni e misurarsi direttamente con chi ogni giorno vi opera.