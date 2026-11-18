La campagna di vaccinazione antinfluenzale è ormai nel vivo e questo è il momento giusto per proteggersi, per chi non lo ha ancora fatto. Un messaggio importante anche per le famiglie con bambini, per i quali la vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione fondamentale, a tutela della loro salute e di quella della comunità.

In questo contesto, l’Azienda Usl di Piacenza invita gli organi di informazione all’incontro in programma giovedì 19 novembre, alle 13, alla Casa della Comunità Belvedere, in via Gadolini 36 a Piacenza.

L’appuntamento sarà l’occasione per valorizzare il ruolo dei pediatri di famiglia nella promozione della vaccinazione antinfluenzale e consegnare un riconoscimento ai professionisti che si sono distinti per l’impegno e i risultati raggiunti nella stagione 2025/2026.

Un impegno che prosegue anche quest’anno, con risultati già positivi nella campagna in corso, e che conferma il contributo fondamentale dei pediatri nell’informare e accompagnare le famiglie nelle scelte di prevenzione.

All’incontro sarà presente Andrea Magnacavallo, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Piacenza.