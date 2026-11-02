Trovato morto in casa a Pianello, sospetta intossicazione da monossido di carbonio

Tragedia a Pianello Val Tidone, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione nella mattinata di lunedì 2 novembre. Tra le ipotesi al vaglio dei soccorritori c’è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio: i rilevatori in dotazione alle squadre intervenute avrebbero infatti segnalato una presenza anomala del gas nell’aria. Le cause del decesso, tuttavia, sono ancora da accertare.

I fatti

L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni conoscenti dell’uomo, preoccupati per la sua situazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato l’uomo ormai privo di vita. Nonostante l’intervento dei sanitari, non c’è stato nulla da fare.

Le verifiche

Durante le verifiche effettuate all’interno dei locali, gli strumenti utilizzati dai soccorritori avrebbero rilevato concentrazioni anomale di monossido di carbonio, facendo emergere il sospetto che il decesso possa essere stato provocato dall’inalazione del gas.

Si tratta, al momento, soltanto di un’ipotesi. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire con certezza le cause della morte e a chiarire l’eventuale origine della presenza di monossido nell’abitazione.