Vigor Carpaneto, acquistato Simone Confalonieri per la difesa

Un colpo arrivato dopo l’esordio in campionato, che va a puntellare il reparto difensivo della squadra. In casa Vigor Carpaneto, il pacchetto arretrato si arricchisce di un’unità con l’arrivo di Simone Confalonieri, centrale classe 2001 arrivato in prestito dal Piacenza Calcio.

Nato a Pavia il 22 luglio 2001, Confalonieri è originario di Marudo (Lodi) dove ha mosso i primi passi calcistici per poi maturare nell’ordine nel Lombardia 1, a Pieve Fissiraga e all’Accademia Pavese, dove militava anche l’altro attuale biancazzurro Nicolas Galazzi. Infine, il passaggio da under 16 al Piacenza Calcio, dove lo scorso anno era in forza alla Berretti biancorossa. In questa primissima parte di stagione, faceva parte della prima squadra di Lega Pro allenata da Arnaldo Franzini, tecnico che l’ha fatto debuttare nei supplementari di Coppa Italia oltre a schierarlo in alcune amichevoli.

“Come difensore – spiega Confalonieri – mi piace giocare la palla e, in caso di impiego da terzino, spingere sulla fascia. Nella scorsa stagione avevo segnato cinque reti e il mio idolo come difensore è sempre stato Fabio Cannavaro. Cercavo una possibilità per mettermi in mostra, sono contentissimo di arrivare alla Vigor Carpaneto”.