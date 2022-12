Villa Verdi, Fondazione e Banca di Piacenza insieme: “Pronti a sostenere l’azione del governo”

Fondazione di Piacenza e Vigevano e Banca di Piacenza hanno accolto con soddisfazione lo stanziamento di 20 milioni di euro nella Legge di bilancio 2023 messo a punto dal Governo, da destinare all’acquisto di Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova: la residenza piacentina che il Maestro prediligeva e amava, in cui visse per oltre 50 anni (dal 1848 al 1901) e nelle cui stanze scrisse le sue opere più importanti. Era stato uno dei primi impegni assunto dal neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano affinché la Villa – che finirà all’asta – diventi patrimonio pubblico.

La Fondazione e la Banca – tra le prime a rendersi disponibili per contribuire a una soluzione della spinosa vicenda che ha portato alla chiusura della residenza verdiana – rinnovano il proprio impegno ad affiancare l’azione ministeriale volta a salvare dall’abbandono la storica dimora. Se lo Stato può esercitare diritto di prelazione durante l’asta e trasformare la Villa in bene culturale a disposizione di tutti, l’impegno di Fondazione e Banca di Piacenza andrà nella direzione di valorizzare questo luogo simbolo e, potenzialmente, importante punto di attrazione turistica, promuovendo iniziative culturali e turistiche in dialogo con i soggetti attivi sul territorio.