Ieri 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come ogni anno, la facciata della Caserma “Paride Biselli”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, si è illuminata di arancione, colore simbolo della sensibilizzazione e della lotta contro la violenza di genere, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Soroptimist International d’Italia.

All’evento erano presenti la Presidente del Club Soroptimist di Piacenza, Dott.ssa Claudia Gnocchi, la delegata nazionale, Dott.ssa Alessandra Tampellini, e una rappresentanza del Club, accolte dal Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Leoncini che, nell’occasione, ha voluto omaggiarle con un piccolo dono rappresentativo dell’Istituzione.

Anche la caserma dei Carabinieri di Bobbio aderisce all’iniziativa

Anche la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Bobbio, dove lo scorso anno è stata inaugurata una “Stanza tutta per sé”, si è illuminata di arancione, aderendo all’iniziativa e rinnovando il messaggio di sensibilizzazione anche nella vallata del Trebbia.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere

L’illuminazione delle caserme rappresenta un gesto simbolico, attraverso il quale l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, fatto di interventi tempestivi, prevenzione, tutela e ascolto delle vittime, unite ad una rigorosa azione preventiva e di contrasto. Un impegno che si rafforza attraverso la collaborazione con istituzioni, centri antiviolenza e realtà associative del territorio.

“Una Stanza tutta per sé”: ambienti protetti per l’ascolto delle donne vittime di violenza

Un pilastro fondamentale di questa strategia è rappresentato appunto dalle stanze dedicate all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza, denominate “Una Stanza tutta per sé”.

Dal 2015 la collaborazione tra Carabinieri e Soroptimist International d’Italia

Il progetto nazionale, avviato nel 2015 grazie a un accordo tra l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist International d’Italia, ha permesso la realizzazione di ambienti appositamente creati per favorire l’accoglienza e l’ascolto delle vittime, all’interno delle caserme. L’associazione ha contribuito alla loro realizzazione fornendo materiali e arredi, trasformando gli spazi di “caserma” in luoghi confortevoli e rassicuranti, dove le donne possano raccontare la propria esperienza in un contesto rispettoso, protetto e riservato, avendo quali interlocutori carabinieri appositamente formati e in grado, in un momento così delicato e travagliato delle loro vite, di accompagnarle e sostenerle.