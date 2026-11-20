Racconti di coraggio, libertà e resilienza. Di donne che hanno affrontato le difficoltà e trovato la forza di superarle. È questo il filo conduttore di “Voci di donne, storie di forza e rinascita”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Speciale delle Elette del Comune di Piacenza, in programma sabato 21 novembre alle ore 11 presso la Biblioteca Dante, in viale Dante Alighieri 46, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Consiglieri, assessori e altre personalità del territorio si alterneranno nella lettura dei testi, prestando la propria voce a racconti ed esperienze che attraversano epoche e contesti diversi e che continuano a offrire importanti spunti di riflessione.

«Abbiamo pensato a un’iniziativa che utilizzasse il linguaggio della cultura per stimolare una riflessione condivisa. Le parole hanno la capacità di trasmettere messaggi, lasciare tracce e contribuire a cambiare il modo in cui guardiamo la realtà. Anche attraverso momenti come questo possiamo alimentare una cultura del rispetto, della libertà e delle pari opportunità, presupposti fondamentali per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione», dichiara Gloria Zanardi, presidente della Commissione Speciale delle Elette.

«È significativo anche il coinvolgimento degli uomini nelle letture: il rispetto, la parità e il contrasto alla violenza non sono temi che riguardano soltanto le donne, ma chiamano in causa l’intera società. Anche la scelta della Biblioteca Dante non è casuale: abbiamo voluto portare questa iniziativa in un luogo vissuto dai cittadini, nella convinzione che le istituzioni non debbano rimanere chiuse nei palazzi, ma sappiano essere presenti sul territorio, incontrare le persone e rappresentare un presidio sociale e culturale», aggiunge Zanardi.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero.