Volley Academy Piacenza, i risultati del weekend: incredibile vittoria in B1 a Concorezzo

Trasferta in Brianza ed incredibile vittoria della VAP a Concorezzo per 3-2. Incredibile perché dopo il primo set e, in grande, anche per il secondo nessuno avrebbe scommesso un euro sulla formazione piacentina.

Il primo set infatti comincia in modo imbarazzante per le ragazze VAP alle quali non riesce proprio niente mentre alle avversarie riesce proprio tutto. Coach Mineo è costretto a chiamare i due time out sugli imbarazzanti parziali di 11 a 3 e 17 a 4 a favore delle padrone di casa. Il set finisce con soli 9 punti realizzati dalle piacentine.

L’ inizio del secondo non è di molto migliore rispetto al primo ed infatti il primo time out viene chiamato sul 13-8. Lì però si comincia ad intravedere un inizio di entrata in partita delle ragazze Verde blu anche perché Mineo è bravo a dare delle indicazioni e variazioni tattiche che alla lunga diventeranno decisive. Il set si chiude 25 a 22 per Concorezzo con rimonta finale del piacentine.

La rimonta

IL terzo set infatti vede le ragazze VAP prendere in mano il filo del gioco ed infatti riescono ad imporsi abbastanza agevolmente per 25 a 17. Il quarto set è uno spettacolo per il pubblico e un attentato alle coronarie per gli staff delle due squadre.

Si combatte punto a punto fino ad arrivare alla vittoria della VAP per 26 a 24 dopo che le brianzole avevano a disposizione il punto per il match sul 24 a 23 annullato e poi rimontato dalle giovanissime emiliane.

Nel set di spareggio sembra di vedere lo stesso copione del primo set dove però stavolta è alle piacentine (caricatissime e sull’onda dell’entusiasmo) che riesce tutto mentre alle ragazze di Concorezzo non riesce più nulla. Il set finale si chiude con la vittoria VAP per 15 a 9.

Robosystem Concorezzo 2 – VAP 3

(25-9, 25-22, 17-25, 24-26, 9-15)

VAP: Pierdonati 2, Fabbri 15, Piomboni 23, Iacona 13, Del Core 14, Magnabosco 11, Libero Gazzola. N.E: Muller L2, Ruggeri, Viganò, Di Luzio.

Concorezzo: Piazza 14, Brutti 1, Pasini 2, Stucchi libero, Rossi 12, Zorloni 2, Manzano, Ditommaso 6, Crippa 8, Riva 12, Gabrielli 18. N.E: Sisti L2, Perego.