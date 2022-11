Presentazione dei volumi “Leggere ali di farfalla” e “Avevo bisogno di mare dentro” l’1 dicembre

Giovedì 1 dicembre alle ore 18 presso la sede della Famiglia Piasinteina si terrà la presentazione dei volumi “Leggere ali di farfalla” e “Avevo bisogno di mare dentro”, a cura di Livio Barbato.

Oltre all’Autore interverrà Danilo Anelli.

Livio Barbato, piacentino di adozione ha partecipato a “L’officina della poesia” (1995) e “Giochi di poeti” (1996) a Maniago (Pordenone). Ha esposto sue poesie in una mostra intitolata “L’albero della Poesia” nella festa del parco (1996) a Montereale Valcellina (PN).

Ha collaborato con l’Associazione Culturale Frelja di Pordenone con cui ha partecipato a “Fiera giovani 97”, a “Edit Expo 97” e a Codroipo –Udine, esponendo sue poesie nella mostra intitolata “Donna di quadri”.

Ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo “Amore, Vita, Io – poesie e pensieri” Le cui offerte sono state devolute all’AGMEN Friuli Venezia Giulia (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici per lo studio, la cura e l’assistenza dei bambini con forme tumorali, presso la Clinica Pubblica dell’Università di Trieste –Ospedale Infantile Burlo Garofalo).

Collabora con poesie e pensieri in alcuni blog di scrittura collaborativa e gruppi social. Ha partecipato a Cortina d’Ampezzo con i “Binari dell’anima” gruppo nato su Facebook con letture dai suoi libri.

Ha organizzato e partecipato a Santo Stefano Lodigiano, sempre con i Binari dell’Anima, una rassegna di poesie.

L’ingresso è libero.