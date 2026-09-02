“Sotto le stelle di Rallio di Montechiaro”, il 6 settembre una serata per la Valtrebbia e la Statale 45

2 Settembre 2026 Redazione FG Attualità

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"Sotto le stelle di Rallio di Montechiaro", il 6 settembre una serata per la Valtrebbia e la Statale 45

La serata è organizzata, in collaborazione con il gruppo di cittadini di Piacenza Mosaico, a sostegno delle iniziative portate avanti dalla nostra Associazione in merito l’attuale progetto ANAS di ammodernamento della Statale 45 nel tratto Rivergaro-Cernusca. Un progetto che, pur partendo dalla necessità condivisa di rendere la strada più sicura, rischia di compromettere pesantemente uno dei tratti più belli e delicati della Valtrebbia, con nuovo consumo di suolo, espropri e opere fortemente impattanti sul paesaggio e sul territorio.

Non siamo contrari alla messa in sicurezza della Statale 45 ma  chiediamo che venga realizzata con soluzioni meno invasive e più rispettose della valle, del suo paesaggio e di chi la vive sulla base del progetto del 2017 che è stato accantonato.

Partecipare alla serata sarà quindi  un modo concreto per sostenere questa sacrosanta battaglia. Dalle 21.00 è inoltre in programma la X edizione di “Fisarmonicando”, concerto di fisarmoniche. Concerto GRATUITO.

Un’occasione per stare insieme e salutare l’estate!

Per informazioni e prenotazioni: 393 4371377.

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