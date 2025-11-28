Volley – Gas Sales Piacenza in campo a Monza nell’anticipo dell’ottava giornata

Gas Sales Piacenza nell’anticipo dell’ottava giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata all’OpiquadArena di Monza: domani, sabato 29 novembre (ore 20.00) affronterà Vero Volley Monza.

Reduce da due vittorie consecutive senza lasciare alcun set agli avversari di turno, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronta la seconda trasferta consecutiva e va a Monza: nei tredici precedenti tra le due squadre i brianzoli hanno vinto sette volte. La scorsa stagione due vittorie per i biancorossi di coach Boninfante su due gare giocate.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva alla gara dopo i tre punti conquistati con Grottazzolina, Vero Volley Monza dopo sette sconfitte su otto partite giocate, ultima mercoledì scorso per 3-1 sul campo di Perugia nell’anticipo della dodicesima giornata di campionato, prima del girone di ritorno.

Gianluca Galassi, centrale Gas Sales Piacenza

“Con Monza non sarà una partita facile, noi stiamo attraversando un buon momento e abbiamo tutte le intenzioni di continuare il nostro percorso di crescita. Stiamo trovando il giusto equilibrio in campo, lavoriamo bene in palestra e lo si vede durante le partite. L’obiettivo è chiudere nella migliore posizione in classifica il girone di andata in vista della Coppa Italia e per questo dobbiamo solo pensare a fare bene le cose nella nostra parte del campo indipendentemente da chi c’è dall’altra parte della rete”.

L’avversario Vero Volley Monza

Dall’altra parte della rete c’è Vero Volley Monza alla sua dodicesima stagione consecutiva in SuperLega. Il roster è composto da un mix di giocatori esperti e giovani in rampa di lancio come Diego Frascio (classe 2006), Zhasmin Velichkov (2007) e Lorenzo Ciampi (2007). La squadra presenta anche la sua giusta dose di internazionalità: ben quattro atleti, infatti, sono stati protagonisti in estate ai Campionati Mondiali svoltisi nelle Filippine. Due di questi sono il regista Jan Zimmermann e lo schiacciatore Erik Rohrs, entrambi nazionali tedeschi.

Ed è un nazionale anche Luka Marttila, la banda finlandese che veste ancora la maglia della Vero Volley. Una novità di questa stagione è Martin Atanasov, schiacciatore, alla sua prima esperienza in Italia e reduce da un Mondiale in cui ha conquistato la medaglia d’argento con la sua Bulgaria. La seconda linea è presidiata dal libero ex biancorosso Leonardo Scanferla, accanto a lui, il secondo libero sarà Alessandro Pisoni. Al centro, oltre a Beretta e Ciampi, spiccano i 209 centimetri di Leandro Mosca e i 204 di Jacopo Larizza. Nel ruolo di opposto c’è Krisztian Padar, mentre il secondo palleggiatore è lo statunitense Aidan Knipe.

Zhasmin Velichkov, schiacciatore Vero Volley Monza

“Piacenza è molto forte, ma ritengo che giocando di squadra possiamo vincere la partita. Le mie prestazioni? Contro Perugia ho avuto l’occasione di giocare ma non sono molto soddisfatto della mia prova; tuttavia, scendere in campo e confrontarmi contro avversari così forti è un’esperienza impagabile per la mia crescita personale”.

Precedenti: 13 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 7 successi Vero Volley Monza)

