Rugby – Weekend Bianconero: riprendono i campionati per le squadre Lyons

Con l’ultimo weekend di novembre tornano in campo a pieno regime le squadre Lyons, che saranno tutte impegnate fatta eccezione della Prima Squadra, a riposo dopo le fatiche di Coppa Italia.

Dopo un mese di attesa torna in campo la Squadra Cadetta, che affronta una delle candidate alla promozione: domenica alle 14.30 i Leoni di Rolleston e Stead scenderanno in campo a Bologna per sfidare il Bologna Rugby Club, formazione quotata all’interno del girone. Dopo la prima sconfitta stagionale patita per mano di Bergamo, i bianconeri cercano riscatto e di trovare una prestazione coriacea e positiva.

Il settore giovanile

Altra partita importante quella che vedrà in campo l’Under 18, che sabato scenderà in campo al “Curioni” di Milano per la terza giornata del Campionato Nazionale di categoria. I Leoni sono ancora a secco dopo le sconfitte con Parabiago e Viadana, e cercano la prima vittoria su una delle formazioni più quotate del proprio girone. Calcio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato sul campo dell’AS Rugby Milano.

Nuova sfida anche per l’under 16, che domenica ospiterà al “Beltrametti 2” i Blues Sant’Agata nella terza giornata di campionato. L’obiettivo per i ragazzi di Rossi, Cobianchi e Cemicetti è quello di tornare alla vittoria per inseguire la qualificazione al Girone Interregionale. Calcio d’inizio fissato per le 12.30 di domenica.

Sempre domenica sarà la volta dell’Under 14, che torna in campo per una sfida con i pari età del Rugby Modena, in programma a partire dalle ore 10.00 presso il Campo della sede Lyons di Via Rigolli.

Doppio appuntamento per il minirugby, con i Leoncini che parteciperanno a due Festival: Under 8 e Under 10 in campo domenica presso il Centro Sportivo “Mazzoni” di Le Mose, ospiti del Piacenza Rugby, mentre l’U12 scenderà in campo sabato pomeriggio presso la cittadella del rugby di Parma per l’evento organizzato da Le Viole Amatori Parma.

Ultimi ma non ultimi, in campo anche i nostri ragazzi del Rugby Touch, che parteciperanno alla nuova tappa del Trofeo del Ducato ospitata a Parma presso il centro Sportivo “Banchini”

