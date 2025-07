Volley – Gas Sales Piacenza, ufficializzato il calendario: debutto a Verona il 19 ottobre. 

Gas Sales Piacenza inizierà il suo settimo campionato consecutivo in SuperLega il 19 ottobre a Verona, avversaria Rana Verona. Un avvio di stagione certo non dei più agevoli per la formazione biancorossa visto che nelle prime sei giornate affronterà oltre alla neopromossa Cuneo (quarta giornata) anche Milano, Modena, Civitanova e Perugia, queste ultime due al PalabancaSport nella quinta e sesta giornata. Chiusura del girone di andata a Trento.

Dopo la trasferta in terra veronese la formazione biancorossa affronterà al PalabancaSport prima Milano e subito dopo Modena nel primo turno infrasettimanale della stagione per poi viaggiare verso Cuneo e tornare a giocare davanti al pubblico amico con Civitanova e subito dopo Perugia. Per la settima giornata biancorossi protagonisti a Grottazzolina e subito dopo a Monza mentre la nona giornata la vedrà protagonista al PalabancaSport con Padova. Ultime due giornate dell’andata in trasferta: a Cisterna il 7 dicembre e quindi a Trento il 14 dicembre contro i Campioni d’Italia.

Dopo il giro di boa i biancorossi ospiteranno Verona mentre il 26 dicembre sarà protagonista a Civitanova per poi inaugurare il 2026 con due gare casalinghe con Cuneo e Monza. Il 25 gennaio impegno a Modena mentre la trasferta in terra umbra per affrontare Perugia è fissata il 15 febbraio. Trento arriverà al PalabancaSport il 22 febbraio mentre la chiusura della Regular Season per i biancorossi sarà a Padova.

La regular season si svilupperà in cinque mesi, fra il 19 ottobre 2025 e il 25 febbraio 2026 (data dell’ultima giornata). Cinque i turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre, mercoledì 19 novembre, mercoledì 3 dicembre, venerdì 26 dicembre e mercoledì 14 gennaio 2026. La vincitrice della Regular Season accederà di diritto alla Champions League 2027 insieme alle due Finaliste Scudetto. E nel caso che la vincitrice della Regular Season sia anche una finalista scudetto la terza squadra che andrà in Champions League uscirà dalla Semifinali scudetto. In questa stagione non ci sarà la Finale 3°-4° Posto.

La coppa italia

L’edizione della Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate dopo l’undicesima giornata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo l’undicesimo turno di Regular Season, si giocheranno in gara unica in casa della miglior classificata martedì 30 dicembre 2025. La Final Four è in programma il 7 e 8 febbraio 2026.

Playoff

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della Regular Season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite) dal primo al 22 marzo; semifinali (dal 29 marzo al 19 aprile) e finali (dal 26 aprile al 10 maggio) si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in Regular Season Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, alla sua settima presenza consecutiva nella massima categoria. Le date potrebbero subire variazioni nel corso della stagione dettate dalla programmazione televisiva.

1ª giornata – 19 ottobre 2025

Rana Verna – Gas Sales

2ª giornata – 26 ottobre 2025

Gas Sales – Allianz Milano

3ª giornata – 29 ottobre 2025

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena

4ª giornata – 2 novembre 2025

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gas Sales

5ª giornata – 16 novembre 2025

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova Marche

6ª giornata – 19 novembre 2025

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Sir Safety Perugia

7ª giornata – 23 novembre 2025

Yusa Battery Grottazzolina – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

8ª giornata – 30 novembre 2025

Mint Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

9ª giornata – 3 dicembre 2025

Gas Sales – Sonepar Padova

10ª giornata – 7 dicembre 2025

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy

11ª giornata – 14 dicembre 2025

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy

Girone di ritorno

12ª giornata – 21 dicembre 2025

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Rana Verona

13ª giornata – 26 dicembre 2025

Cucine Lube Civitanova Marche – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

14ª giornata – 4 gennaio 2026

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

15ª giornata – 11 gennaio 2026

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Mint Vero Volley Monza

16ª giornata – 14 gennaio 2026

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

17ª giornata – 18 gennaio 2026

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina

18ª giornata – 25 gennaio 2026

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

19ª giornata – 1° febbraio 2026

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cisterna Volley

20ª giornata – 15 febbraio 2026

Sir Safety Perugia – Gas Sales

21ª giornata – 22 febbraio 2026

Gas Sales Bluenergy – Itas Trentino

22ª giornata – 25 febbraio 2026

Sonepar Padova – Gas Sales

