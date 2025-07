Serie B – Fiorenzuola Bees riammessi al campionato, in panchina ci sarà Marco Del Re

La società Fiorenzuola Bees comunica di aver ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Lega Nazionale Pallacanestro in merito alla domanda ufficiale presentata per la riammissione al campionato di Serie B Nazionale per la stagione 2025/2026, con l’ufficiale ripescaggio per i gialloblu.

La riammissione rappresenta un’opportunità importante per il nostro club, che arriva dopo una stagione complicata e conclusa con la retrocessione sul campo. Siamo consapevoli che quanto ottenuto non può cancellare l’amarezza della scorsa stagione, ma costituisce un’occasione da affrontare con senso di responsabilità e determinazione per costruire un nuovo futuro gialloblu.

La società Fiorenzuola Bees è già al lavoro per definire l’organico e la struttura tecnica in vista della prossima stagione sportiva (a partire da coach Marco Del Re annunciato in mattinata), con l’obiettivo di costruire un progetto credibile e sostenibile, fondato su solidità e spirito di gruppo.

Come funzionerà il Campionato Serie B Old Wild West 2025/2026?

A seguito della riduzione delle squadre a 38 (19 per girone), in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatrice del campionato, la formula è stata aggiornata come segue: confermata la retrocessione diretta per l’ultima classificata al termine della fase regolare (girone di ritorno); il primo turno di playout coinvolgerà le squadre classificate dal 15° al 18° posto, sempre al termine della stagione regolare.

Coach Marco Del Re in panchina

I Fiorenzuola Bees sono lieti di annunciare che Marco Del Re sarà il nuovo Head Coach della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026. La società gialloblu della Val d’Arda accoglie con entusiasmo un profilo di esperienza e competenza, pronto a guidare il gruppo nella prossima annata sportiva della prima squadra.

Classe 1966, Marco Del Re vanta una lunga e solida carriera nel mondo del basket italiano. Allenatore navigato, ha maturato significative esperienze in diverse piazze del panorama nazionale, tra cui Forlì, Imola, Piombino, Livorno, Piacenza e Montecatini, distinguendosi per la sua visione di gioco moderna, la valorizzazione dei giovani e la capacità di creare identità di squadra. Ha ricoperto ruoli sia da capo allenatore che da assistente in contesti di alto livello, dimostrando versatilità e leadership.

