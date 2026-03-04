Volley – Gas Sales Piacenza vittoriosa per 3-0 in Germania nell’andata dei quarti di Cev Cup

Gas Sales Piacenza in poco più di un’ora espugna il Max-Schmeling-Halle di Berlino superando per 3-0 (25-17, 25-14, 25-18) il Berlin Recycling Volleys nella gara di andata dei Quarti di Finale di Cev Volleyball Cup e mette una serie ipoteca sul passaggio alle Semifinali della manifestazione. Nella gara di ritorno, in programma al PalabancaSport, mercoledì 11 marzo (ore 19.30) ai biancorossi basterà vincere due set.

Partita senza storia quella vista a Berlino con i padroni di casa, scesi dalla Cev Colley Champions League, avanti di un paio di punti all’inizio del primo e secondo parziale ma poi sempre costretti a rincorrere o meglio a vedere allungare i biancorossi.

Una Gas Sales Piacenza concentrata, scesa in campo con il giusto piglio, ha entusiasmato con ottime azioni che le sono valse i tanti applausi del corretto pubblico tedesco.

Grande prova di Paolo Porro eletto MVP, in doppia cifra Mandiraci con 13 punti, Gutierrez e Bovolenta con 10.

Le parole di coach Boninfante

“Complimenti ai ragazzi bravi a rendere facile una partita che facile non lo era davvero. Bravi a seguire tutte le direttive che avevamo dato soprattutto in battuta, qualcuno ha cambiato anche il suo stile per seguirle fino in fondo ed essere efficaci in questa partita. Devo dire che ho visto una grande mentalità e concentrazione, abbiamo fatto un altro passettino nel nostro percorso di crescita, questi sono ragazzi che danno tanta soddisfazione e qualità. Adesso la cosa più difficile è switchare tra Cev e play off ma sono tranquillo perché questi ragazzi sanno fare bene”.

Berlin Recycling Volleys – Gas Sales Piacenza 0-3

(17-25, 14-25, 18-25)

Berlin Ricycling Volleys: Ivanov, Schott, Knigge 3, Hanes 10, Reichert 6, Krage 5. Dagostino (L), Plaskie 4, Wehner. Ne: Kirsch, Malescha. All. Banks.

Gas Sales Piacenza: Seddik 7, Porro 4, Mandiraci 13, Iyegbekedo 7, Bovolenta 10, Gutierrez 10, Loreti (L), Comparoni 1, Bergmann 2, Andringa, Leon. Ne: Pace (L), Travica, Fraleone. All. Boninfante.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy