Volley – Hillary Uwadiae ancora in azzurro: seconda convocazione per uno stage di allenamenti con l’Italia under 17

Dopo un primo stage di allenamenti la Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili, Prof. Marco Mencarelli, convoca nuovamente Hillary Uwadiae per una seconda tornata in preparazione del Mondiale under 17 in programma dal 6 al 16 agosto a Santiago del Cile.
Per l’atleta codognese, che nell’ultima stagione ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle formazioni under 16 e serie C di VAP, una nuova chiamata con le azzurrine in vista di un impegno di grande caratura per la squadra condotta dalla prima allenatrice, Monica Cresta.