La Banca di Piacenza festeggia gli 80 anni della filiale di Castelvetro: “Le altre le chiudono, noi le teniamo aperte”

La Banca di Piacenza ha festeggiato l’80° anniversario dell’apertura, avvenuta nel 1946, della Filiale di Castelvetro. Presenti alla “festa di compleanno” il vicepresidente Domenico Capra, il direttore generale e a.d. Angelo Antoniazzi, i vicedirettori generali Pietro Boselli e Lodovico Mazzoni, Elisabetta Molinari responsabile della Direzione Rete, Francesco Passera responsabile della Direzione commerciale, Roberto Tagliaferri responsabile dell’Ufficio Economato e sicurezza.

Gli ospiti sono stati accolti dal direttore della Filiale Monica Bonini, da dipendenti, soci e clienti, dai componenti del Comitato di credito Maria Grazia Belli e Silvio Bossi. Presenti, tra gli altri, il sindaco Silvia Granata e il parroco don Massimiliano Camporese, che ha invitato a un momento di preghiera a cui è seguita la benedizione dei locali.

«Questa Filiale compie 80 anni come la nostra amata Costituzione – ha affermato il sindaco – segno che qui ci sono solide radici. Grazie di quanto fate per sostenere lo sviluppo di Castelvetro. Come Comune devo anche esservi grata perché contribuite sempre alla realizzazione delle nostre attività culturali».

«Le Filiali – ha sottolineato il vicepresidente della Banca avv. Capra – sono il nostro orgoglio. Le altre le chiudono, noi invece le teniamo aperte. La desertificazione bancaria ha dati spaventosi. In questo scenario c’è ancora una banca locale, l’unica rimasta, che mette al centro le persone, che per noi non sono numeri».

Il direttore generale e a.d. Antoniazzi ha ricordato che l’apertura della Filiale di Castelvetro è avvenuta nel 1946, quando la Banca – che quest’anno di anni ne compie 90 – aveva solo 10 anni e ha accennato al buon andamento dell’Istituto: «Siamo una banca popolare con 17mila soci, per la gran parte della provincia di Piacenza, dove c’è il nostro core business. Abbiamo 55 filiali, tre quarti delle quali nel nostro territorio. Negli ultimi 20 anni la Banca si è poi sviluppata fuori provincia, crescendo di dimensione». L’amministratore delegato ha quindi dato qualche numero: 490 dipendenti, 90mila conti correnti, un volume d’affari, espresso in depositi e impieghi, di oltre 10 miliardi.

«Siamo una banca solida e indipendente – ha concluso – con un approccio alla clientela diverso da quello degli altri che ci garantisce buone prospettive per il futuro». Prima di un momento conviviale conclusosi con il taglio della torta, sono intervenuti per un saluto e un ringraziamento la responsabile della Filiale Monica Bonini e il vicedirettore generale Lodovico Mazzoni, già direttore dello Sportello di Castelvetro.

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