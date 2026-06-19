Strade sicure, alla caserma Nicolai il passaggio di testimone: alla guida il colonnello Pietro Giorgio Saturnino

Nella Caserma “Filippo Nicolai”, sede del 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza, ha avuto luogo l’avvicendamento al vertice del Raggruppamento “Emilia Romagna – Toscana” dell’Operazione “Strade Sicure” tra il Comandante cedente, Colonnello Daniele Paradiso, e il Comandante subentrante, Colonnello Pietro Giorgio Saturnino, Comandante del 6° reggimento logistico di supporto generale di Budrio.
Il Raggruppamento, sotto la direzione del Comando Territoriale Nord di Padova, svolge servizi di vigilanza fissa, ovvero pattugliamenti dinamici in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia, al fine di prevenire e contrastare attività illegali nelle due regioni di competenza. Il dispositivo di sicurezza consta di circa 500 unità distribuiti nelle città di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Rimini e Ferrara in Emilia-Romagna, e nelle città di Firenze, Prato, Siena, Grosseto, Livorno e Pisa in Toscana per un totale di 38 siti presidiati.
Tra i siti vigilati rientrano obiettivi sensibili come stazioni ferroviarie, aeroporti, luoghi di culto, monumenti storici, sedi istituzionali e diplomatiche ovvero obiettivi fissi individuati nelle principali città. I militari impiegati nell’Operazione Strade Sicure operano con la qualifica di “Agenti di Pubblica Sicurezza” e sono dotati di idonei equipaggiamenti per assolvere il compito. I militari impiegati, oltre al continuo addestramento, si preparano con moduli specifici incentrati su tecniche di gestione della folla, elementi di primo soccorso (Basic Life Support) e con la pratica di un modulo specifico denominato “Metodo di Combattimento Militare”, un sistema di combattimento a distanza ravvicinata, concepito in seno all’Esercito Italiano, che mutua tecniche e posture da arti marziali e sport da combattimento, creato per intervenire con gradualità e tempestività in ogni situazione.
Nei sei mesi trascorsi i militari impiegati hanno proceduto nell’identificazione di oltre 50mila persone e contribuito al sequestro di quantitativi significativi di droga e di armi.
L’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” costituisce un’attività concorsuale in favore delle Forze di Polizia nell’ambito della 4ª missione assegnata per legge alla Difesa, la cui efficacia è garantita dalla tempestività di intervento, dalla distribuzione delle forze sul territorio nazionale e dalla capacità di rimodulare il dispositivo sulle varie Piazze, così come chiesto dalle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, fattori chiave questi per il successo dell’operazione che contribuisce a rendere ancora più sicure le nostre città.