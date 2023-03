Volley – La Gas Sales Piacenza porta la Coppa Italia in Regione, Bonaccini: “Vittoria entusiasmante”

Un grande traguardo sportivo per Gas Sales Piacenza, che recentemente ha vinto a Roma, battendo in Finale Trento, la Del Monte® Coppa Italia SuperLega alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un successo che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha voluto sottolineare ricevendo la Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Elisabetta Curti, il Vicepresidente Giuseppe Bongiorni e il primo allenatore Massimo Botti. Hanno partecipato all’iniziativa anche il Direttore Generale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Hristo Zlatanov, il Direttore Sportivo Alessandro Fei e il Direttore Marketing Dakal Mussa. Presente anche Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione e Mario Dadati, Assessore allo Sport del Comune di Piacenza.

Nell’occasione è stata consegnata dal Presidente Bonaccini, che si è congratulato con la squadra che continua a fare onore allo sport emiliano-romagnolo e non solo, ad Elisabetta Curti una targa ricordo mentre la Società biancorossa ha omaggiato il Presidente con una maglia autografata.

“Complimenti a tutta la società, agli atleti e alla dirigenza, non solo per l’entusiasmante vittoria in Coppa Italia ma anche per la crescita davvero significativa di cui è stata protagonista in questi anni. Ha dimostrato quanto siano importanti impegno, tenacia, voglia di mettersi in gioco. Una società che ha saputo creare in questi anni un rapporto molto forte con il territorio, in una realtà, quella piacentina, che vanta peraltro una solida tradizione pallavolistica e che investe sui giovani. E’ stato centrato appieno quello che è il grande valore sociale dello sport, al di là dei pur importanti risultati in campo”.