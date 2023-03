“Un uomo di sport, che ha dato tanto alla città”: il cordoglio dell’assessore Dadati per la scomparsa di Piero Tappani

E’ scomparso all’età di 82 anni Piero Tappani, il “portiere del secolo” del Piacenza Calcio. Tappani, 110 presenze in campionato con la maglia biancorossa, nella stagione ’63/’64 subì solo 15 reti in tutto il campionato. In occasione di una iniziativa lanciata dal Piacenza in occasione del centenario del club, era stato votato dai sostenitori biancorossi quale portiere della formazione del secolo.

Le parole dell’assessore allo Sport Mario Dadati

“La scomparsa di Piero Tappani tocca il cuore di tutti i tifosi biancorossi e di una città intera che in lui, eletto non a caso portiere del secolo in occasione delle celebrazioni per il centenario del Piacenza Calcio, vedeva un vero e proprio simbolo della squadra e della sua storia”.