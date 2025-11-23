Volley, Serie B – Canottieri Ongina cede alla prima della classe: a Monticelli esulta la Beca Tensped (1-3)

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni battuta in quattro set a Monticelli dalla Beca Tensped, formazione modenese capolista insieme alla Kerakoll Sassuolo nel girone B. Contro la forte avversaria, i gialloneri piacentini hanno provato a reggere l’urto, reagendo al set inaugurale perso spuntandola nel braccio di ferro della seconda frazione (29-27) prima di incassare un doppio 20-25 che ha chiuso i conti.

L’analisi del coach

“Purtroppo anche in questa gara non siamo riusciti a limitare il numero degli errori che sta diventando una costante negativa del nostro campionato. Personalmente spiace molto perché abbiamo potenziale ma come dicevano tanti anni fa in un famoso spot pubblicitario la potenza non è nulla senza il controllo. Non c’è molto da aggiungere visto che la pallavolo può sembrare uno sport complicato ma non è così: se fai più errori degli avversari, perdi e non ci sono altre soluzioni. Con lo staff cercherò di ribaltare questo trend che ci penalizza in ogni partita di questo campionato”.

La Canottieri Ongina tornerà in campo sabato alle 21 a Scanzorosciate contro la Zotup, quarta a quota 13 con tre punti in più di Rosati e compagni.

CANOTTIERI ONGINA-BECA TENSPED 1-3

(19-25, 29-27, 20-25, 20-25)

