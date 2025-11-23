Arnaldo Franzini dopo Trevigliese – Piacenza: “Bravi a gestire la partita nel momento più complicato” – AUDIO

23 Novembre 2025 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
L’intervista esclusiva di RADIO SOUND al tecnico del Piacenza Calcio dopo il successo dei biancorossi a Treviglio: “Siamo stati bravi a gestire il risultato nel momento più complicato dei 90’”.

Le parole di Arnaldo Franzini ai microfoni di Radio Sound

Trevigliese – Piacenza 2-3, i biancorossi vivono una domenica dai due volti: vanno sul 3-0, poi subiscono il ritorno dei locali, ma portano a casa 3 punti d’oro

