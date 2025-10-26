Volley – Gas Sales Piacenza – Allianz Milano LIVE dalle 18

Dopo sei mesi di digiuno, il Palabanca Sport riabbraccia la Gas Sales per la seconda giornata di Regular Season, al suo cospetto una Allianz Milano reduce da una ottima vittoria in rimonta contro Modena.



La buona prestazione dei Biancorossi a Verona, nella prima giornata di campionato, non è bastata a superare la squadra guidata da coach Soli che si è imposta per 3-1, convincente comunque l’asse Porro – Simon che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

Coach Boninfante vuole recuperare al più presto Mandiraci, entrato solo per il servizio nello scorso match dopo il problema fisico accusato ai mondiali, dovrà fare affidamento, quindi, sulla coppia Bergmann e Gutierrez, entrambi new entry nella formazione Piacentina che ha cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione, un nuovo volto sarà anche il libero Domenico Pace reduce da un ottimo campionato con Cisterna ed un mondiale vinto con gli Azzurri insieme al centrale biancorosso Gianluca Galassi.

Dall’altro lato della rete sarà un indemoniato Ferre Reggers, neo capitano dei Meneghini, a dover trascinare la formazione allenata da Roberto Piazza, con lui gli ex di gara Edoardo Caneschi e Francesco Recine che con Piacenza hanno vinto una Coppa Italia, completano il sestetto il Giapponese Otsuka e il centrale serbo Masulovic, a difendere i colori crociati ci sarà anche Damiano Catania, a Piacenza nella stagione 2021/22.

Da questa gara inizierà un vero tour de force per la Gas Sales che dovrà disputare tre partite nei prossimi sette giorni, la prossima mercoledì sera in casa contro Modena.

Segui Gas Sales Piacenza – Allianz Milano su Radio Sound, clicca qui per lo streaming.

Primo set

