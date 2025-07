Volley, Serie B – La Canottieri Ongina è nelle mani di Tommaso Mandoloni

La Canottieri Ongina completa il parco-palleggiatori e dà il benvenuto a Tommaso Mandoloni, regista classe 1998 reduce dalla stagione in A2 a Fano.

Nato l’11 luglio a Pesaro (anche sua città natale), Mandoloni (alto un metro e 85 centimetri) ha scalato le categorie nelle Marche, passando dalla C all’A3 in due stagioni dopo le esperienze alla Pallavolo Montesi (C, 2017/20218) e alla Virtus Fano (B nell’annata 2018/2019 e A3 targata Gibam nella stagione interrotta dal Covid). il successivo biennio lo ha visto tornare nella sua Pesaro con la Montesi Volley in serie B, categoria affrontata anche nelle successive due stagioni a La Spezia prima della scorsa avventura in A2 con Fano. Complessivamente, nel “pianeta-serie A” Mandoloni ha disputato 47 partite (29 in A2 e 18 in A3).

Le parole del giocatore

“Conoscevo già la Canottieri Ongina per la nomea, ho sempre sentito buone parole sulla realtà e sulle persone che la compongono, poi ho avuto modo di confermare questa prima impressione nel mio primo anno a La Spezia dove ho sfidato Monticelli da avversario. Il livello giallonero era da play off e non è stato difficile scegliere ora questa possibilità: arrivo in una bella zona in una società che vuole affermarsi e che ha ambizione, questo sicuramente è uno stimolo in più per me. Personalmente, pur subentrando la parte lavorativa, volevo continuare a giocare, il roster in costruzione è strutturato per provare a raggiungere determinati obiettivi. Conosco e ritrovo Elio Cormio, abbiamo un bel rapporto anche fuori dal campo”.

Quindi aggiunge

“La serie B è una categoria dove mi sento a mio agio, avendola vissuta più da titolare rispetto alla serie A maturando più esperienza di campo. La formula la rende molto competitiva e serve sempre grande concentrazione costante durante la stagione. Sentendomi a mio agio, mi diverto, altro aspetto importante. Mi piacerebbe arrivare a vincere un trofeo in questa categoria”.

Il direttore sportivo giallonero: Donato De Pascali

“In cabina di regia è stato chiamato un giocatore che è nel suo “prime” di carriera ma che ha già effettuato esperienze in categoria superiore. Nel solco della tradizione degli ottimi interpreti che nel ruolo hanno vestito in questi due decenni in forma pluriennale la maglia della Canottieri Ongina, abbiamo selezionato un atleta di primissima fascia. Palleggiatore abile nel gioco veloce ma al contempo anche preciso quando si rende necessario servire palla alta, possiede importanti skills nei fondamentali che esulano dalla distribuzione a partire dalla battuta spin, la sua particolarmente potente ed efficace. Ovviamente a Tommaso che, come detto, raccoglie eredità non leggere, sarà richiesta anche particolare leadership ma siamo certi possieda tutte le carte in regola per potersi esprimere e proporsi al meglio in tutto quello che gli sarà richiesto”.

