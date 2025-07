Rissa nella notte in Piazzale Genova, tre giovani feriti: indagini in corso

Rissa nella notte in Piazzale Genova. Per motivi da chiarire un gruppo di giovani è venuto alle mani nei pressi dell’imbocco del Pubblico Passeggio. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno chiamato i soccorsi. I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo della segnalazione mentre la rissa era ancora in atto.

All’arrivo del personale infermieristico e medico, quattro soggetti stavano pestando tre ragazzi, tutti 17enni e tutti di origini albanesi. A quel punto gli operatori hanno prestato le prime cure ma subito hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Nel vedere le volanti della polizia e le gazzelle dei carabinieri, i quattro aggressori si sono allontanati, sul posto sono rimasti i tre 17enni feriti. I sanitari hanno condotto i tre al pronto soccorso. Indagini in corso.

