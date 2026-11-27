Il rinvenimento di pesci morti e carcasse di galline nel torrente Riglio, in località Ponte Riglio, nel territorio comunale di Pontenure, è al centro di un’interrogazione alla Giunta regionale predisposta da Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«La segnalazione dei pescatori della FIPSAS piacentina, che hanno riscontrato anche la presenza di schiuma sulla superficie dell’acqua, merita particolare attenzione. Al momento non conosciamo le cause del fenomeno e occorre attendere gli esiti degli accertamenti prima di formulare qualsiasi conclusione».

«Ho chiesto alla Giunta regionale di chiarire quali sopralluoghi e campionamenti siano stati effettuati da ARPAE, quali risultati siano eventualmente già disponibili e se siano state condotte verifiche sugli scarichi presenti lungo il corso d’acqua».

L’interrogazione riguarda anche l’eventuale coinvolgimento dei servizi veterinari dell’AUSL di Piacenza, considerato il segnalato rinvenimento di carcasse avicole, nonché gli episodi di alterazione della qualità delle acque registrati nel Riglio negli ultimi cinque anni.

«È necessario accertare le cause della moria e verificare l’eventuale necessità di ulteriori misure di monitoraggio, prevenzione e ripristino ambientale, assicurando una puntuale informazione alle amministrazioni locali e alla cittadinanza».

«Un ringraziamento va ai pescatori della FIPSAS piacentina per la tempestiva segnalazione e per il prezioso contributo al monitoraggio del nostro patrimonio ambientale», conclude Tagliaferri.