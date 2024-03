Volley, Serie B1 – Big match con Rubiera: il MioVolley insegue l’ultimo treno per i playoff

Sfida da bollino rosso per l’Everest MioVolley. Sabato a Gossolengo (partita al via alle 20:30) incrocia la sua strada con quella del Giusto Spirito Rubiera, seconda forza del girone C. Attualmente distante cinque lunghezze con le reggiane che hanno però una gara ancora da recuperare.

All’andata fu gara senza esclusione di colpi. MioVolley a passare prima avanti, Rubiera a ribaltare il conto set sul 2-1 con la partita chiusa in favore delle padrone di casa solo dopo il tiebreak a recitare 16-14.

Obiettivo terzo posto

Quella di sabato sarà una partita sicuramente diversa con i valori delle due formazioni ormai conosciuti e la classifica più delineata. L’Everest dovrà fare i conti con alcune defezioni, come visto anche nell’ultima uscita con Sassuolo, e con uno stato di forma complessivamente complesso considerando i tre stop consecutivi. Sarà quindi tutta in salita ma con la consapevolezza che una vittoria rilancerebbe la corsa per il terzo posto, oggi occupato da Garlasco con 39 punti. Quello con Rubiera rappresenta quindi uno degli ultimi biglietti per il treno dei playoff.