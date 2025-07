Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio alza il muro con i 190 centimetri di Esther Pratassoli

In vista del campionato di serie B1, stagione 2025/2026, la società Pallavolo San Giorgio è felice di annunciare l’arrivo della centrale Esther Pratassoli.

Nata a Reggio Emilia, il 30 agosto 2005, ma residente a Guastalla, Esther Pratassoli è il quinto volto nuovo della Pallavolo San Giorgio Piacentino. Alta 190 centimetri, la nuova giocatrice giallobiancoblù ha iniziato a giocare alla Saturno Volley, squadra della sua città, per poi passare nel vivaio del Viadana Volley nel mantovano dove è rimasta sino all’Under 16.

Dopodichè ha proseguito il percorso giovanile al Jesolo Volley. Per due anni ha giocato in serie B2 e contemporaneamente in Under 18, conclusa l’esperienza in Veneto nel 2022/2023 passa al Chorus Volley Bergamo, sotto la guida di coach Matteo Dall’Angelo, e successivamente al V&V Academy in serie B1. Nell’ultima stagione ha mantenuto la categoria ritornando nel reggiano con la maglia dell’Osgb Campagnola Emilia dove è stata avversaria in campionato della sua nuova squadra, la Pallavolo San Giorgio.

In linea temporale Esther Pratassoli è la sesta new entry della formazione di coach Matteo Capra, dopo quelli di Melissa Martinelli, Chiara Sesenna, Sofia Cornelli, Francesca Caviati e Francesca Bresciani si aggiunge alle confermate Giulia Gilioli, Greta Galelli, Virginia Lunardini, Chiara Cossali e Chiara They.

Pallavolo San Giorgio Piacentino, serie B1, stagione 2025/2026

Alzatrici: Francesca Caviati (nuova, River Volley). Opposta: Chiara Thery (confermata). Schiacciatrici: Chiara Sesenna (nuova, Vicenza), Sofia Cornelli (nuova, Volley Modena), Giulia Gilioli (confermata), Virginia Lunardini (confermata). Centrali: Melissa Martonelli (inattiva), Chiara Cossali (confermata), Esther Pratassoli (nuova, Osgb Campagnola). Libero: Greta Galelli (confermata).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy