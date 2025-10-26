Tuttocuoio – Piacenza 2-4, Trombetta e Pino regalano i 3 punti ai biancorossi

Il Piacenza doveva vincere a tutti i costi e a San Miniato, pur privo dell’infortunato Taugourdeau, ha ragione del fanalino di coda Tuttocuoio. I biancorossi si impongono per 4-2.

Arnaldo Franzini non rischia D’Agostino (per lui problemi al ginocchio) e abbandona momentaneamente il 4-3-3. Campagna si schiera dietro a Mustacchio e Trombetta nel nuovo 4-3-1-2 disegnato dal tecnico di Vernasca. Bastano 10′ proprio a Trombetta per siglare il suo primo gol in campionato con la maglia biancorossa, imbeccato da Putzolu. Dopo il momentaneo pareggio di Di Stefano, la punta centrale trova il raddoppio a seguito di un calcio di punizione, battuto da Mustacchio con il pallone che è letteralmente carambolato sul suo fianco prima di finire in rete.

Nella ripresa il terzo sigillo degli ospiti, ancora una volta aiutati dalla dea bendata: Salto cerca di anticipare Mustacchio, ma finisce per fare autorete e depositare alle spalle del suo portiere Desjardins. Il Piacenza sembra poter amministrare il risultato, ma al 71′ arriva il secondo gol dei locali: a seguito di un calcio di punizione battuto da Di Natale, è Massaro a girarsi in area di rigore e a metterla nell’angolino. Le emozioni non finiscono qui. Il Tuttocuoio segna anche la rete del 3-3, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Espulsa la presidentessa Paola Coia dei neroverdi. Ci pensa il nuovo entrato Pino, in pieno recupero a chiudere la partita, dopo aver dribblato anche il portiere.

Dopo due trasferte, domenica 2 novembre, i biancorossi torneranno al “Garilli” per affrontare la Correggese.

Le formazioni ufficiali

Tuttocuoio (3-5-2) – Desjardins, Salto,Bardini, Renda, Sichi, Foresta, Fino, Di Stefano, Berto, Colferai, Massaro. All. Firicano. A disposizione Ricco, Perugi, Di Natale, Severi, Del Rosso, Cicioni, Giorgetti, Mezzasoma, Coppola

Piacenza: (4-3-1-2) – Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Campagna, Mustacchio, Trombetta. All Franzini. A disposizione: Kolgecaj, Silva, D’Agostino, Bianchetti, Mazzaglia, Cambri, Garnero, Pino, Pizzi

Primo tempo

Iniziata la gara tra Tuttocuoio e Piacenza, classica maglia neroverde per i locali, maglia biancorossa per gli ospiti.

5′ Ciuffo la alza a campanile, Campagna prova a girarla al volo per Trombetta, ma Berto la ricaccia nella metacampo del Piace

10′ Putzolu la mette in area e Trombetta dall’area piccola sigla il primo gol in biancorosso in campionato. Tuttocuoio – Piacenza 0-1

12′ Ammoniti Lordkipanidze e Berto.

13′ Primo corner della partita per il Piacenza. Lordkipandze la rimette in mezzo: Campagna di testa non trova il bersaglio di poco.

17′ Poledri prova il pallonetto per servire Mustacchio, palla troppo corta.

20′ Ammonito Massaro.

Punizione per il Piacenza, Lordkipanidze guadagna il fondo, poi Martinelli prova il colpo di testa, ma finisce per commettere fallo!

Al 24′ a seguito di una lunga rimessa Di Stefano si ritrova il pallone, anche sospinto dal forte vento, tra i piedi e non ha difficoltà a battere Ribero! Tuttocuoio – Piacenza 1-1.

Ammonito Salto che è andato ad esultare sotto ai tifosi del Piacenza.

31′ Poledri viene messo a terra: ammonito Bardini. Punizione interessante per il Piacenza, a 5 metri dall’area di rigore. Se ne incarica Mustacchio, Trombetta con un pizzico di fortuna devia in rete: la palla rimbalza sul fianco della punta e carambola in rete. Tuttocuoio – Piacenza 1-2!

35′ Tuttocuoio pericoloso, ma è tutto fermo per fuorigioco.

39′ Calcio di punizione per il Tuttocuoio, rovesciata di Massaro. Palla sul fondo.

45′ Finisce il primo tempo senza recupero

Secondo tempo

Nessun cambio nelle due formazioni. Inizia la ripresa.

50′ Autorete di Salto che nel tentativo di anticipare Mustacchio sbaglia e mette nella propria porta.

55′ Ammonito Campagna

Si scalda tutta la panchina del Piacenza tranne D’Agostino.

59′ Ammonito Zaffalon.

Entra Pizzi per Zaffalon.

70′ Due cambi per il Tuttocuoio Escono Di Stafano e Berto, entrano Di Natale (figlio di Totò) e Giorgetti.

Partita che ora sembra aver abbassato i suoi ritmi e biancorossi che amministrano il vantaggio.

71′ Gol di Massaro a seguito di un calcio di punizione di Di Natale, dopo un rimpallo Massaro la gira al volo e la mette nell’angolino

77′ Calcio di punizione per il Piacenza. Mustacchio serve Putzolu che di testa allarga troppo il compasso.

81′ Al Tuttocuoio viene annullato un gol per fuorigioco!

87′ Entra Coppola

88′ Entra Silva per Campagna, Piacenza che passa al 5-3-2.

90′ concessi 5 minuti di recupero.

93′ Pino chiude la partita dopo aver scartato anche il portiere.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy