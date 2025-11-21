Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, con Cesena serve la svolta

Sabato 22 novembre alle ore 18 la squadra giallobiancoblù affronterà Cesena con l’obbligo di vincere per dare una svolta a un inizio di stagione piuttosto complicato. Reduce da un periodo di risultati negativi – cinque ko consecutivi, di cui quattro contro le prime sei della classifica – ma non di mancanza di gioco, la Pallavolo San Giorgio è chiamata a conquistare punti preziosi per rilanciare la stagione e ridare morale al gruppo.

Nonostante la sconfitta a Ostiano, maturata con due assenze importanti, la squadra di coach Capra è riuscita comunque a strappare un set alla formazione cremonese, mettendo a tratti in difficoltà una delle candidate alla promozione in Serie A3. L’incontro con le romagnole rappresenta un vero spartiacque nel calendario, e muovere la classifica diventa fondamentale per rimettersi in corsa per la salvezza e chiudere l’anno solare nel miglior modo possibile.

L’Elettromeccanica Angelini Cesena, allenata da Cristiano Lucchi, ha tre punti in classifica – gli stessi della Pallavolo San Giorgio e di Scandicci – e nell’ultima giornata è stata superata in casa dalla Moma Anderlini. Il roster bianconero è composto dalle alzatrici Camilla Lupoli, arrivata a preparazione in corso per sostituire Giulia Galletti, e Arianna Signorini. L’opposta è Amelia Pasini, classe 2008, mentre la batteria delle schiacciatrici comprende l’esperta Giada Benazzi, Francesca Parise (ex Offanengo e Ripalta Cremasca), Sofia Canfini, Ilaria Casalini e Isabel Menini. Al centro figurano Lucia Guardigli, Irene Caniato e Monica Oke, mentre il reparto difensivo è affidato a Camilla Ioli e Giorgia Gregori.

Quello di sabato sarà il primo incontro ufficiale tra piacentine e cesenati. A dirigere saranno Valeria Mamertino della sezione Fipav Valle d’Aosta e Dario Mezzadri della sezione Fipav Torino. Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto comunale di San Giorgio Piacentino. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Obiettivo Volley”.

Programma della giornata

Moma Anderlini–Bologna

Pall. San Giorgio–Cesena

Centro Volley Reggiano–Fantini Folcieri Ostiano

Ripalta Cremasca–Forlì

Riccione–Scandicci

Valdarno–Osgb Campagnola

Montesport–Ravenna

Classifica

Ravenna 17 punti; Bologna 15; Osgb Campagnola, Valdarno 14; Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano 12; Montesport 8; Forlì, Moma Anderlini 7; Centro Volley Reggiano 6; Riccione 5; San Giorgio, Pall. Scandicci, Cesena 3.

