Terre di Castelli-Fiorenzuola: trasferta difficile per i rossoneri

Segui Terre di Castelli-Fiorenzuola domenica, dalle 14:30, con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola affronta la complicata trasferta modenese contro Terre di Castelli, gara valida per la 14esima giornata del campionato d’Eccellenza, girone A.

Il Fiorenzuola non vuole fermarsi

I rossoneri, ancora guidati da mister Ravanetti (vice di Araldi squalificato), arrivano a questo match in piena forma: 3 vittorie consecutive (ultima in casa nel derby contro la Bobbiese) e, in generale, 7 risultati utili in una striscia davvero molto importante.

Le squadre sopra al Fiorenzuola, che resta 5° in classifica a -4 dalla vetta, non hanno alcuna intenzione di rallentare; motivo per cui ogni gara è fondamentale per restare attaccati al gruppo di testa e cercare di guadagnare qualche punto e posizione in classifica.

Terre di Castelli squadra insidiosa

Non sarà una partita facile perchè i padroni di casa vengono da due vittorie e un pari, sono 7° in classifica e in casa hanno perso solo una partita fino ad ora, quella contro la Pontenurese.

La squadra di mister Cattani ha l’obiettivo di fare risultato per continuare il grande campionato disputato fino ad ora e, perchè no, accorciare in classifica proprio ai danni del Fiorenzuola.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy